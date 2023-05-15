В Брянской области капитально ремонтируют мост через реку Вабля

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В брянском селе Подсудичи капитально ремонтируют мост через реку Вабля. Его длина вместе с подходами к нему составляет 219 метров. Он находится на дороге Погар-Новые Ивайтенки. Работы ведут по проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

На днях на объекте завершили монтаж шести оставшихся балок. Всего на мосту их уложили 25. Длина каждой балки – 22 метра, вес – больше 30 тонн.

До этого подрядчик демонтировал балки изношенного пролетного строения моста и отремонтировал существующие опоры. Установили новые пролеты моста и провели другие работы. Фактически на месте старого моста построили новое сооружение.

Чтобы не перекрывать движение транспорта, ремонт ведут в несколько этапов. Отремонтированную часть моста уже открыли для движения.

Затем строители приступят к устройству бетонного слоя – бетонной стяжки по арматурной сетке и оклеечной гидроизоляции на второй половине моста.

Капитальный ремонт подходит к завершению. Полностью работы планируют закончить в этом году.

В этом году в регионе планируют капитально отремонтировать восемь мостов и начать строительство нового моста через реку Болва на автомобильной дороге «Подъезд к городу Фокино».