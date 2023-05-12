В Брянске на улице Речной делают ливневку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Речной делают ливневую канализацию. На участке от нефтебазы до реки Болвы смонтировали 42 одиночных открытых колодца. В обратном направлении ливневую канализацию прокладывают закрытым магистральным способом. Для этого применяют трубы диаметром от 500 до 800 миллиметров. В общей сложности их проложили почти 900 метров из 1 275 запланированных. Об этом сообщают в мэрии города Брянска.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Речной превышает 5,6 километра, площадь асфальтирования - 58,7 тысяч квадратных метров. На благоустройство улицы Речной выделили больше 161 миллиона рублей. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На данном участке также установили 17 магистральных дождеприемных колодцев. Вдоль улицы делают новое освещение. Устанавливают светильники и при необходимости меняют электроопоры. Планируют установить 167 светильников.

После установки бортового камня и готовности заездных карманов для общественного транспорта на дороге начнут укладывать два слоя нового асфальта. Вдоль дороги сделают тротуар. В районе железнодорожного переезда платформы Мальцевской установят светофор, а проезжую часть расширят на этом участке дороги до трех полос.