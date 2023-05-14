Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянским пограничникам и сотрудникам Министерства обороны РФ передали квадрокоптеры. Спецсредсвта закупили с помощью благотворительного фонда «Во имя Отечества», который создали в Брянской области. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Квадрокоптеры для наших военных удалось приобрести благодаря вкладу наших промышленных, сельскохозяйственных предприятия, средствам наших жителей, -. рассказал глава брянского региона. - Если предприятия перечисляют миллионы рублей, за что им огромное спасибо, то люди переводят разные суммы, кто сколько может, и 100 рублей, и 200, и 1000. И эти 100 рублей дороже, чем миллионы.

Жители Брянщины верят в то, что спецсредства, которые передают бойцам, помогут им, что люди будут чувствовать себя более защищенными.