Митрополит Брянский и Севский Александр встречает 70-летний юбилей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Митрополит Брянский и Севский Александр 13 мая встречает 70-летний юбилей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Владыка родился в 1953 году в Астраханской области в верующей многодетной семье. Ему было шесть лет, когда умерла мама. После ее смерти семья переехала в Белгородскую область. И отец, и дядя прошли Великую Отечественную войну. После ее окончания первым священный сан принял дядя – архимандрит Тихон (Агриков). Преподавал в Московской духовной семинарии и академии. Был известным духовником в Троице-Сергиевой лавре. Затем священником стал отец – Александр Петрович, а дальше сан принял старший брат Владимир. Владыка Александр с детства хотел служить церкви и людям.

После школы окончил в Москве медицинское училище, затем Московскую духовную семинарию и академию. В 1974 году принял священный сан. В этом же году его призвали в армию. После прохождения срочной службы служил в Московской епархии.

В 2001 году его выбрали епископом Дмитровским. Семь лет служил в качестве викария Святейшего Патриарха Алексия II и два года викария Святейшего Патриарха Кирилла. В конце 2011 года назначен на Брянскую кафедру. За годы его служения в епархии произошло освящение Святейшим Патриархом Кириллом Свято-Троицкого кафедрального собора, , и восстановленного Успенского собора Свенского монастыря. На протяжении этих лет строят новые и возрождают разрушенные храмы, восстанавливают святые обители.

В 2012-м на Брянщине действовало около двухсот храмов, в настоящее время – больше трехсот.