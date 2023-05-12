В Брянской области на модернизацию ЖКХ выделили 1, 25 миллиарда рублей

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области на модернизацию ЖКХ выделили 1 248,6 миллиона рублей. Это средства ППК «Фонд развития территорий» (976,8 миллиона рублей), консолидированного бюджета Брянской области составит и внебюджетных источников. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

В программе 64 объекта теплоснабжения. Это - 112,55 километра сетей различного диаметра в двухтрубном исчислении, реконструкция одной котельной и строительство двух новых блочно-модульных котельных, два объекта водоснабжения и два - водоотведения.

Проект региональной программы Брянской области по модернизации инженерной инфраструктуры согласовали в ППК «Фонд развития территорий», Минстрое России и одобрили в Правительственной комиссии (штабе) по региональному развитию в РФ.