Фото: "Жуковские новости32".

В брянской Жуковке перезахоронили останки 11 воинов. Траурная церемония прошла 11 мая на местном кладбище. Об этом сообщает издание «Жуковские новости32».

Останки 11 бойцов подняли участники поискового отряда «Русич» в период с 2020 по 2023 год. Двоих солдат подняли с 8 по 10 мая в Никольской Слободе во время прохождения детской учебно-тренировочной «Вахты памяти-2023». Еще одного партизана нашли в районе деревни Матреновка. Остануки еще восьми солдат поднимали в районе деревень Ольховка, Новоселье, Старая Салынь, Бересток, Старая и Новая Буда. Здесь в 1941 году проходила вторая линия обороны Жуковского округа.

После церемонии захоронения на кладбище рядом с поклонным крестом появились еще две свежие могилы. Здесь упокоились останки героев, ценою своих жизней приближавших долгожданную Победу в явеликой Отечественной войне.