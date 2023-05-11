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Общество11 мая 2023 12:30

В Володарском районе Брянска ремонтируют сквер имени Пушкина

На его преобразование выделили 20 миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В Володарском районе Брянска ремонтируют сквер имени Пушкина. На приведение в порядок объекта выделили 20 миллионов рублей. Завершить работы планируют в августе. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Ремонт ведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь установят лавочки, урны, качели, заменят освещение.

Архитектор задумал украсить сквер небольшим амфитеатром и стеной с изображениями героев из сказок Александра Пушкина.

В прошлом году свои голоса за благоустройство этого места отдыха отдали больше 25 тысяч жителей Володарки.

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