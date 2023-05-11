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Происшествия11 мая 2023 7:54

В Брянской области украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу

Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Клицы.инфо".

Фото: "Клицы.инфо".

В Брянской области украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Об этом 11 мая сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона.- В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ночью 11 мая украинский беспилотник атаковал Стародуб. Боеприпас повредил административное здание. Среди людей никто не пострадал.

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