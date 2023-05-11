Фото: "Клицы.инфо".

В Брянской области украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Об этом 11 мая сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона.- В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ночью 11 мая украинский беспилотник атаковал Стародуб. Боеприпас повредил административное здание. Среди людей никто не пострадал.