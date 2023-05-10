В Брянск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянск 10 мая прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Святыню встретили на площади кафедрального собора. Брянск стал четвертым городом, принявшим мощи великомученика. Ковчег с мощами прибыл из Белгородской области. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Священнослужители провели молебен и литургию. Служение возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. Поклониться мощам прихожане смогут 10 и 11 мая.

11 мая в 19 часов пройдет молебен и проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца