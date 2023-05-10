В Навлинской больнице появились три воздушных стерилизатора

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Навлинской больнице появились три воздушных, сухожаровых, стерилизатора. Приборы установили в хирургическом кабинете в поликлиниках Навли и Севска. Оборудование купили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Брянской области национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Воздушные стерилизаторы необходимы для стерилизации хирургических инструментов, а также для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Обеззараживание происходит с помощью горячего воздуха. Он циркулирует в термостойкой камере.

Всего в 2023 году планируют приобрести еще 78 таких приборов.