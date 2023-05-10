В Брянской области прошел турнир по дзюдо памяти Героя России Вадима Ермакова

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянском Почепе на базе спортивной школы «Чемпион» прошел турнир по дзюдо памяти Героя России Вадима Ермакова. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгардии по Брянской области.

В соревнованиях участвовали около 100 мальчишек из Брянска и районов области. После многочасовой борьбы определили победителей и призеров. Их наградили грамотами, медалями и ценными призами от имени организаторов.

В открытии участвовали начальник Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иван Ванчугов, родственники Героя России рядового Вадима Ермакова, личный состав регионального ведомства. Вспомнили подвиг Вадима Ермакова, память Героя России почтили минутой молчания.

- Такие турниры мы проводим для того, чтобы помнить сотрудников и военнослужащих, которые выполнили свой долг до конца и отдали самое дорогое - свою жизнь, - сказал начальник Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иван Ванчугов. - Желаю всем участникам соревнования безкомпромисной и честной борьбы, удачи и заслуженных побед.

Ко всем присутствовавшим обратилась мать Вадима Ермакова- Елена Ермакова. Женщина пожелала всем спортсменам успеха.

По традиции росгвардейцы побывали на могиле Вадима и возложили цветы к надгробию.

Наша справка:

Ермаков Вадим Константинович родился 22 октября 1972 года в поселке Вышков Злынковского района Брянской области.

На службе во внутренних войсках МВД РФ с 1995 года, службу проходил в Северо-Кавказском округе внутренних войск.

10 августа 1996 года рядовой Вадим Ермаков участвовал в специальной операции по освобождению от боевиков санатория в посёлке Черноречье Чеченской республики.

Указом Президента России от 30 марта 1998 года рядовому Ермакову Вадиму Константиновичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного состава части.

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