В Брянске к Дню Победы прошел концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске 8 мая в концертном зале «Дружба» состоялся концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!». Он прошел в рамках фестиваля «Нам нужен Мир! » и патриотической акции «Семь шагов к Победе». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Участниками музыкального события стали Брянский Губернаторский симфонический оркестр, под управлением художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, Брянский городской академический хор. Исполнили известные и любимые песни военных лет. В концертной программе звучали такие композиции, как: «Темная ночь», «Валенки», «Катюша», «На побывку едет», «Любо, братцы, любо», «Вставай страна огромная», «Соловьи» и другие.

В зрительном зале находились ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, представители общественных организаций, религиозных конфессий, представители силовых структур и органов власти.

Напомним, накануне дня Победы Брянская областная филармония организовала акцию «Семь шагов к Победе», которая включала в себя цикл патриотических концертов, посвященных подвигам воинов-освободителей, защитников нашего Отечества. Прошедший концерт завершил акцию «Семь шагов к Победе».

Возрастная категория - 6+