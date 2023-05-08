Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Жителей Брянской области с Днем Победы поздравил президент Владимир Путин. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства.

- Уважаемые ветераны и жители Брянской области! Поздравляю вас с Днем Победы! – говорится в поздравлении.- 9 Мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг - бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов.