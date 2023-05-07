Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 8 и 9 мая ожидают заморозки. Столбики термометров 8 мая опустятся до отметки минус пять градусов, а девятого мая – до минус двух градусов. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Опасное агрометеорологическое явления может пагубно повлиять на сельскохозяйственный культуры, вплоть до их гибели.

Брянцам рекомендуют принять все необходимые меры безопасности. В частности, укрывать растения брезентом, агротканью и другими защитными материалами.