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Общество7 мая 2023 10:08

В Брянской области 8 и 9 мая ожидают заморозки

Столбики термометров опустятся до минус двух и минус пяти градусов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 8 и 9 мая ожидают заморозки. Столбики термометров 8 мая опустятся до отметки минус пять градусов, а девятого мая – до минус двух градусов. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Опасное агрометеорологическое явления может пагубно повлиять на сельскохозяйственный культуры, вплоть до их гибели.

Брянцам рекомендуют принять все необходимые меры безопасности. В частности, укрывать растения брезентом, агротканью и другими защитными материалами.

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