В брянских Клинцах открыли «Парту Героя» в честь Алексея Хасанова

Фото: "Клинцы.инфо".

В брянских Клинцах 6 мая открыли «Парту Героя» в честь Алексея Хасанова. Он погиб 5 марта 2022 года во время специальной военной операции на Украине. На «Парте Героя » помещен портрет Алексея, его биография и информация о его заслугах. Об этом сообщает «Клинцы.инфо».

На открытии присутствовал отец героя - Нарзулло Хасанович Хасанов и близкие родственники Алексея Хасанова. А также представители общественных организаций, курсанты ЦСПВ «Витязь», курсанты клуба "Патриот" города Клинцы, учащиеся и педагоги школы, жители . Клинцов и Клинцовского района.

Память бойца почтили минутой молчания. К мемориальной доске, которую установили Алексею Хасанову в 31 августа 2022 года на здании его родной Ардонской школы, возложили цветы.

Фото: "Клинцы.инфо".

Алексей Хасанов родился 6 июня 1977 года в селе Ардонь Клинцовского района в многодетной семье. С 1984 по 1994 год учился в Ардонской средней школе. После школы поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище. В 2008 году окончил окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина командный факультет. После окончания академии был распределен в город Зерноград Ростовской области. Там он получил должность начальника штаба - заместителя командира авиационной эскадрильи. В 2019 году его направили для прохождения службы в городе Черняховск Калининградской области на должность заместителя командира полка.

Подполковник Алексей Хасанов имеет многочисленные награды. Среди них медаль «За отвагу» и орден Мужества, которым бойца наградили посмертно.