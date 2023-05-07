В Брянской области за объекты благоустройства проголосовали больше 50 тысяч человек

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области за объекты благоустройства проголосовали 50 695 человек. В городе лидирует проект по улучшению воинского мемориала по улице Почтовой. За него проголосовали уже 12 316 брянцев.

В Клинцах в лидеры на очередь по благоустройству вышел памятник «Героем отечества». За него отдали голоса 3 500 человек. В Дятьково на первом месте – третий этап благоустройства Городского парка. Его поддержали – 2 149 местных жителей.

В Новозыбкове жители больше всего хотят благоустроить сквер «Березовая роща» - 1800 голосов. В Унече - общественную территорию по улице Суворова. «За» проголосовали 1 125 человек.

Напомним, проголосовать за общественные территории для благоустройства можно здесь до 31 мая, включительно. Объекты, оказавшиеся в лидерах голосования, благоустроят в 2024 году в первую очередь.

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