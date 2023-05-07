На Брянщине девяти районам выделят по одному миллиону рублей на коньки и форму

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области девяти районам выделят по одному миллиону рублей на коньки и форму. Деньги получат Жуковский муниципальный округ, Новозыбковский муниципальный округ, Клинцы, Стародуб, Дятьковский, Почепский, Суземский, Трубчевский, Климовский районы, Брянский городской спортивный комбинат «Спартак». Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- За счет средств областного бюджета - 45 миллионов рублей - приобрели спортивную форму юным хоккеистам из девяти наших районов, - рассказал Александр Богомаз. - Принял решение выделить по одному миллиону рублей на приобретение формы и коньков для фигуристов каждому муниципальному образованию Брянской области, в которых работают отделения фигурного катания.

Кстати, в Брянской области сейчас работают 12 ледовых дворцов. Больше двух тысяч человек занимаются хоккеем, больше 500 - фигурным катанием.