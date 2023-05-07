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Общество7 мая 2023 10:21

Брянская Росгвардия дала концерты под окнами ветеранов

Выступления прошли в рамках акции «Парад у дома ветеранов»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске в преддверии Дня Победы, в рамках всероссийской акции «Парад у дома ветеранов», военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области поздравили ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей с 78-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

Во дворах прозвучали концерты.Их организовали представители региональных ведомств Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. В честь ветеранов играл военный оркестр, а солисты исполнили известные композиции военных лет.

Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служа Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов: Бориса Васильевича Шапошникова, Александра Александровича Мельникова, Екатерину Григорьевну Демину, Николая Степановича Редикульцева, Полину Алексеевну Сергееву, Михаила Ивановича Заболотского. Им вручил подарки и выразили огромную благодарность.

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