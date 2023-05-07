Брянская хоккейная команда «Партизан» обыграла «Триумф» из Твери

Фото: прямая трансляция матча "Партизан"-"Триумф". Малый кубок, скриншот видео.

Брянская хоккейная команда «Партизан» в рамках всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи в группе «Любители 50+» обыграла «Триумф» из Твери. Борьба за малый кубок завершилась со счетом 4:3 в пользу команды брянского губернатора. В воскресенье, 7 мая, состоялась прямая трансляция игры.

Победные шайбы в ворота соперника направили хоккеисты «Партизана» Дмитрий Ларин и Игорь Вовк.

Отметим, что это уже четвертая победа в копилке брянской хоккейной команды «Партизан». Буквально в субботу, 6 мая, брянские хоккеисты выиграли матч с командой «Гейзер» из Елизарово. Счет игры-1:0 в пользу брянских хоккеистов.

5 мая брянский «Партизан» одержал победу в мачтче с «Энергией» из Пятигорска. А 4 мая обыграл «Плесков» из Пскова.