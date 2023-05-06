В Брянской области увековечил память воина-десантника Александра Винокурова

Фото: "Стародубский вестник32".

В Стародубском кадетском корпусе открыли «Парту Героя» в честь воина-десантника Александра Винокурова. Событие состоялось 5 мая, сообщает издание «Стародубский вестник32».

На открытии «Парты героя» в честь земляка присутствовали мать Александра Винокурова Нина Николаевна, представители Стародубского казачьего полка, общественной организации ветеранов ВДВ и подразделений специального назначения «Десантное братство», кадеты.

Под звуки гимнов РФ И Брянской области на платц внесли знамя казачьего кадетского корпуса. Почетное право открыть «Парту Героя» предоставили матери героя, Нине Винокуровой и директору учебного заведения Юрию Никифорову.

Присутствовавшие возложили на парту цветы, вдоль нее почетным маршем прошли кадеты. Показательное выступление представила группа кадетов 10 взвода «Ратник».

Александр Винокуров с декабря 1995 года участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, был командиром группы в отряде специального назначения. Геройски погиб 18 января 1996 года при освобождении села Первомайское. Он награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен герой в стародубском селе Дареевичи.