В Брянскэнерго поздравили ветеранов – бывших работников энергетической отрасли с Днем Победы

Фото: ПАО «Россети Центр».

Накануне 9 Мая и.о. заместителя генерального директора − директора филиала ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго», и. о. генерального директора ООО «Брянскэлектро» Федор Капшуков и представители Совета молодежи посетили ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников электросетевого комплекса региона.

Директор энергопредприятий поздравил с предстоящим праздником Антонину Александровну Чиркину, 20 лет трудового стажа которой связано с «Брянскэнерго» и Аркадия Михайловича Халименко, много лет проработавшего в «Брянскэлектро». Федор Алексеевич поблагодарил их за стойкость, отвагу и мужество, проявленные в военные годы, за вклад в восстановление нашей страны и энергетического комплекса Брянской области в послевоенное время. Руководитель предприятий и члены молодежного Совета вручили ветеранам подарки.

Фото: ПАО «Россети Центр».

Накануне 9 Мая брянские энергетики традиционно навещают ветеранов, тружеников тыла и узников фашизма – людей, вложивших свой бесценный вклад в Победу, работавших в энергетической отрасли в послевоенные годы. На их плечи легло нелегкое бремя восстановления энергосистемы региона из руин.

«Помнить и чтить подвиг, который проявили советские люди в годы Великой Отечественной войны – наш священный долг, − подчеркнул Федор Капшуков. –Мы стараемся делать все возможное, чтобы люди, пережившие тяготы войны и восстановившие страну, чувствовали, то что на предприятии, где они работали, их помнят, ценят и проявляют о них искреннюю заботу».