В Брянске в сквере имени Ленина возложили цветы к братской могиле

Фото: Володарская районная администрация города Брянска.

В Володарском районе Брянска, в сквере имени Ленина, возложили цветы к братской могиле солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в Володарской районной администрации города.

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На возложение пришли депутаты Брянской областной Думы, депутаты Брянского городского совета народных депутатов, глава Володарской районной администрации, совет ветеранов, малолетние узники концлагерей, труженики тыла, сотрудники предприятий, учреждений, организаций района, юнармейцы, школьники, воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

У всех присутствовавших на груди прикреплены георгиевские ленточки.

- Для всех нас это особенный праздник, - сказала, глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова. - За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён никогда не померкнет. История всего человечества, всего мира могла бы стать поистине трагической, если бы не мужество и самоотверженность всего советского народа, победившего фашизм.

Память героев, павших на полях сражений, почтили минутой молчания.