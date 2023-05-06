Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянск украсили больше 100 тысяч тюльпанов. Они цветут на улицах, в парках, скверах, на разворотных кольцах, общественных пространствах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор брянской области Александр Богомаз.

В Брянсокй области реализуют проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в 2022 году благоустроили 32 общественных пространства и 162 дворовых территорий.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна задача проекта - сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды, - рассказал Александр Богомаз. - Всего за время реализации проекта в общественных обсуждениях проектов благоустройства приняло участие около 600 тысяч жителей области.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В 2023 году в регионе планируют благоустроить 32 общественных и 138 дворовых территории. Жители области уже голосуют за объекты, которые предстоит привести в порядок в 2024 году. В списке рейтингового голосования - 19 общественных территорий, в том числе семь - в Брянске.