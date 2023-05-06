Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске наградили победителей и призеров фестиваля ГТО. Торжественная церемония состоялась 5 мая во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Победителям и призерам вручили грамоты, медали и сувениры, грамоты департамента физической культуры и спорта Брянской области.

Брянская область активно участвует в реализации комплекса ГТО. Так, в 2022 году прошли тестирование больше 12 тысяч жителей. Из них пять тысяч выполнили нормативы со знаком отличия.

Отметим, что в регионе за последние годы построили 74 спортивных объекта.