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Спорт6 мая 2023 8:15

Брянские рогсвардейцы стали бронзовыми призерами чемпионата по легкоатлетической эстафете

На беговую дорожку вышли больше 50 спортсменов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские рогсвардейцы стали бронзовыми призерами чемпионата по легкоатлетической эстафете. Соревновались больше 50 представителей силовых структур и ведомств Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Команда состояла из трех мужчин и одной женщины. Каждый участник на своем этапе должен был пробежать дистанцию в один километр.

Команда Управления Росгвардии по Брянской области завоевала бронзовые награды соревнования. Призеров эстафеты наградили грамотами, кубками и ценными призами.

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