Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские рогсвардейцы стали бронзовыми призерами чемпионата по легкоатлетической эстафете. Соревновались больше 50 представителей силовых структур и ведомств Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Команда состояла из трех мужчин и одной женщины. Каждый участник на своем этапе должен был пробежать дистанцию в один километр.

Команда Управления Росгвардии по Брянской области завоевала бронзовые награды соревнования. Призеров эстафеты наградили грамотами, кубками и ценными призами.