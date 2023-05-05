Брянская хоккейная команда «Партизан» обыграла «Энергию» из Пятигорска

Фото: прямая трансляция матча "Партизан"-"Энергия". Малый кубок, скриншот видео.

В рамках всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи брянская хоккейная команда «Партизан»в группе «Любители 50+» обыграла «Энергию» из Пятигорска. Матч завершила со счетом 4:3 в пользу команды брянского губернатора. В пятницу, 5 мая, состоялась прямая трансляция игры.

Шайбы в ворота противника направили хоккеисты брянского «Партизана»: Павел Брулев (он забил 2 шайбы), Виктор Баннюк. Победную шайбу в ворота соперника отправил Юрий Горбацкий. Тренирует любительскую команду Олег Борисенко.

Напомним, в четверг, 4 мая, брянский "Партизан" встретился с командой «Плесков» из Пскова. Матч завершился победой «Партизана». Счет игры - 4:0 в пользу брянской команды.