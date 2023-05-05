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Спорт5 мая 2023 7:31

Брянская хоккейная команда «Партизан» обыграла «Энергию» из Пятигорска

Матч завершился со счетом 4:3
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: прямая трансляция матча "Партизан"-"Энергия". Малый кубок, скриншот видео.

Фото: прямая трансляция матча "Партизан"-"Энергия". Малый кубок, скриншот видео.

В рамках всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи брянская хоккейная команда «Партизан»в группе «Любители 50+» обыграла «Энергию» из Пятигорска. Матч завершила со счетом 4:3 в пользу команды брянского губернатора. В пятницу, 5 мая, состоялась прямая трансляция игры.

Шайбы в ворота противника направили хоккеисты брянского «Партизана»: Павел Брулев (он забил 2 шайбы), Виктор Баннюк. Победную шайбу в ворота соперника отправил Юрий Горбацкий. Тренирует любительскую команду Олег Борисенко.

Напомним, в четверг, 4 мая, брянский "Партизан" встретился с командой «Плесков» из Пскова. Матч завершился победой «Партизана». Счет игры - 4:0 в пользу брянской команды.

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