Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Почтовой капитально отремонтируют 5,3 километра дороги. Эта дорога ведет к воинскому мемориалу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» здесь выполняют комплексное благоустройство. Строят ливневую канализацию, ремонтируют прежние и строят новые тротуары. Сейчас подрядная организация устанавливает бортовые камни на тротуарах. Также на улице Почтовой сделают новое наружное освещение, установят светофоры, заменят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку из долговечных материалов, обустроят новые остановочные павильоны

Капитальный ремонт проведут в два этапа. Первый этап начали в ноябре прошлого года и завершат в декабре текущего года. Второй этап начнется в декабре текущего года и завершится к ноябрю 2024 года. Такой срок выполнения работ обусловлен масштабными работами капитального характера. Согласно муниципальному контракту, полностью все работы завершат к ноябрю 2024 года.