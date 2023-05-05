Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске подрядчики устранили дефекты на 6,5 тысячи кв. метров гарантийных дорог. Хотя по оценке на конец марта общая площадь дефектов составила около 4 тысяч квадратных метров из 2,5 миллиона квадратных метров дорог, находящихся на пятилетней гарантии. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александра Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Перед началом ремонта поставил задачу: не просто заделывать отдельные ямы и выбоины, которые образовались от того, что при выполнении работ не соблюдались технологии, а устранять дефекты «большими картами», - рассказал глава региона.

Дефекты ремонта устраняли на улицах Калинина, Красноармейской, Советской, Спартаковской, XXII cъезда КПСС, Дуки, Белорусской, Дзержинского, Щукина, Пересвета и других.

Подрядчики отчитались о выполнении своей работы. Теперь свое заключение по объектам даст межведомственная комиссия. Если к подрядчикам будут претензии, они снова будут за свой счет переделывать работу, пока она не будет выполнена качественно.