В Брянской области добровольцам, поступившим на военную службу по контракту, выплатят 200 тыс.рублей

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В Брянской области добровольцам, поступившим на военную службу по контракту, выплатят 200 тысяч рублей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Кроме того, добровольцы имеют преимущество при зачислении в государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, а их детей в первую очередь зачисляют в детские сады.

Контрактники получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы.

- Военнослужащие Брянской области дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку, - рассказал глава брянского региона. - Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Условия службы и общая сумма всех денежных выплат, включая оклад, надбавки, единовременные платежи и премии, зависят от места прохождения службы (в зоне СВО или другой), а также от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов, но составляют не менее 200 тысяч рублей.

За подробной информацией можно обратиться по адресу: Брянск, улица Дзержинского, 30. Номер горячей линии-117. Интересующие вопросы, связанные с прохождением воинской службы на контрактной основе, можно задать операторам.