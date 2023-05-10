Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска потушили склад. Об этом сообщают в пресс-слжубе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Пожар полностью потушили в 21:08, - говорят в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, возгорание в складском помещении в Фокинском районе Брянска произошло вечером 10 мая. Сообщение о ЧП на проезде Московском на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило в 18:36. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.