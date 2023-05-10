Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска воспламенился склад. Сообщение о возгорании на проезде Московском на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 10 мая в 18:36. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место возгорания выехали пожарно-спасательные расчеты на шести пожарных машинах. Установили, что горит складское помещение площадью 100 квадратных метров.

- С огнем боролись два звена газодымозащитной службы, подано пять пожарных ручных стволов, - говорят в региональном МЧС. - Пожар локализовали в 19:48. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, утром 10 мая жители Фокинского района жаловались на жуткий грохот.