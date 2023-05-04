В Брянской области после взрыва железнодорожных путей на станции Снежетьская полностью восстановили движение

Фото: телеграм-канал МЖД, скриншот видео.

В Брянской области после взрыва железнодорожных путей на перегоне Снежетьская - Белые Берега полностью восстановили движение. Первый поезд по новому пути проследовал 4 мая в 16:42. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.

Движение между Брянском и Орлом возобновили в штатном режиме.

- Первый пригородный поезд №6707 Орел - Брянск отправился в 16:21, он прибудет в Брянск в 19:30, - сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги. - Дальше движение будет организовано согласно расписанию.

Железнодорожники работали круглосуточно. На восстановительных работах задействовали больше 300 человек и 20 единиц тяжелой техники. Сошедшие с рельсов вагоны убрали, выровняли насыпь, уложили порядка 300 метров пути. В ближайшее время наведут порядок прилегающей территории.

Напомним, взрыв на железной дороге на станции Снежетьская прогремел вечером 2 мая. С рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Как сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги,ЧП произошло в 19:47. К счастью, среди людей пострадавших нет. Движение поездов на участке Снежетьская-Белые Берега было приостановлено.

Пока вели восстановительные работы, пассажиров в направлении Брянск-Орел и обратно подвозили на автобусах.