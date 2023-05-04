Фото: Володарская районная администрация города Брянска.

В Брянске с наступающим Днем Победы поздравили ветерана Зою Артюхову. В преддверии праздника в гостях у ветерана Великой Отечественной войны побывали глава Володарской районной администрации Брянска Светлана Бледнова, депутаты городского совета народных депутатов Игорь Болунев, Олег Маринов. Об этом сообщают в Володарской районной администрации города Брянска.

Женщину поздравили на дому. Ей адресовали теплые слова с пожеланиями крепкого здоровья и подарили подарки. К поздравлению присоединились также творческий коллектив Дворца культуры имени Д. Е. Кравцова и пограничник.

Растроганная Зоя Семеновна поблагодарила за внимание. Ее обрадовали поздравления и подарки.

В нашей стране 9 мая - один из самых почитаемых и трогательных праздников. В эти майские дни на Брянщине все жители с особыми эмоциями переживают события Великой Отечественной и традиционно отдают дань уважения ветеранам, приближавшим долгожданную Победу.