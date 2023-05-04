Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в преддверии Дня Победы прошла акция «Танцующий май». Горожане танцевали вальс и подпевали исполнителям фронтовых песен. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Праздничную атмосферу украшал военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области. Порадовали горожан молодежная агитбригада творческих коллективов Брянского филиала Президентской академии, ансамбль народно-эстрадной песни «Вязанка», студент БГТУ Никита Гордеев.

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Акция «Танцующий май» стартовала в Брянске несколько лет назад. Она заинтересовала жителей всех возрастов. Те, кто постарше вспоминают песни своей юности, а молодые люди знакомятся с символическими композициями долгожданной Победы.

Напомним, в Брянске проходит акция «Георгиевская ленточка». Она продлится до 9 мая.

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