На месте подрыва железной дороги в Брянской области положат новый путь

Фото: телеграм-канал МЖД, скриншот видео.

На месте подрыва железной дороги в Брянской области положат новый железнодорожный путь. На перегоне Снежетьская-Белые Берега идут восстановительные работы. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.

- Демонтируем поврежденное железнодорожное полотно и готовимся к укладке нового пути, - пишут в телеграм-канале.

Напомним, взрыв на железной дороге на станции Сенежская прогремел вечером 2 мая. С рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Посрадавших нет. Движение поездов на участке Снежетьская-Белые Берега приостановили.

Пока идут восстановительные работы, пассажиров в направлении Брянск-Орел и обратно подвозят на автобусах.