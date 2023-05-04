Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянские таможенники высадили Аллею ветеранов. Посадку семи молодых кленов приурочили к 27-ой годовщине Всероссийского союза ветеранов таможенной службы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

В акции участвовали начальник Брянской таможни Сергей Санакоев и ветераны Брянской таможни.

- Важно, что в посадке деревьев участвовали как ветераны, служащие в таможне по сей день и ветераны-пенсионеры, так и молодые таможенники, - сказал Сергей Санакоев. - Такие мероприятия сплачивают и объединяют коллектив, настраивают на совместную продуктивную работу.

Ухаживать за высаженными кленами будет Молодежный совет таможни. Его участники будут поливать растения и следить за их ростом.