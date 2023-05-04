Брянскэнерго успешно выполняет ремонтную программу

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги реализации программы эксплуатации и ремонтов в первом квартале 2023 года и приступили к активному выполнению основного объема работ, предусмотренного документом в 2023 году.

За отчетный период энергетики выполнили ремонтные мероприятия со значительным превышением плановых показателей: заменили 400 изоляторов на ВЛ-0,4-110 кВ (125% от плана), 4,6 км провода на ВЛ-0,4-10кВ (391% от плана) и 39 опор на ВЛ-0,4-35 кВ (118% от плана). Энергетики отремонтировали 40 масляных выключателей 6-110 кВ (105% от плана), 59 КТП (РП), что составляет 102% от плановых показателей, и 8 трансформаторов 6-10/0,4кВ (114% от плана).

Большая работа с существенным превышением плановых показателей проведена в части расчистки просек ВЛ-0,4-110кВ от древесно-кустарной растительности. Брянская область имеет повышенную залесённость, более 67 % линий проходят по лесным массивам, и в большинстве случаев основными причинами отключения воздушных линий являются падение деревьев и веток на провода ВЛ. В отчетном периоде энергетики провели расчистку на площади 280,8 га (173% от плана), а также валку 771 угрожающих деревьев вне охранной зоны ВЛ (138% от плана). Таких результатов удалось добиться благодаря применению механизированного звена из 13 мульчеров, созданного в 2022 году, каждый из которых выполняет запланированный объем работ в соответствие с графиком.

«Выполнение ремонтной программы качественно и в срок – главное условие при подготовке электросетевого комплекса региона к успешной работе в осенне-зимний период, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Поэтому решению этой задачи в филиале уделяется первостепенное внимание».