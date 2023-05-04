Фото: Фокинская районная администрация Брянска, vk.com.

В Фокинском районе Брянска прошла акция «Георгиевская ленточка». Ее провели в парке культуры и отдыха железнодорожников в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в Фокинской районной администрации Брянска.

Символ памяти и Победы вручали всем желающим под звуки песен военных лет. Композиции исполняли артисты городского Дворца культуры железнодорожников. Также георгиевские ленточки прикрепляли на металлическую конструкцию «Победа».

Напомним, 27 апреля волонтеры и активисты провели акцию «Георгиевская ленточка» на Кургане Бессмертия. Акция продлится до 9 мая включительно.

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