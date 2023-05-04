Фото: прямая трансляция матча "Партизан"-"Плесков". Малый кубок, скриншот видео.

Брянская хоккейная команда «Партизан» обыграла «Плесков» из Пскова. Матч завершила со счетом 4:0 в пользу команды брянского губернатора. В четверг, 4 мая, состоялась прямая трансляция игры.

Шайбы в ворота противника направили Андрей Москалев, Виктор Баннюк, Юрий Горбацкий. Андрей Москалев также забил четвертую, победную, шайбу.

Кстати, сегодняшний матч брянский «Партизан» сыграл без участия губернатора брянской области Александра Богомаза.

Напомним, любительская хоккейная команда «Партизан» (Брянск) была основана в 2016 году. Идея создания коллектива, состоящего из любителей хоккея в возрасте старше 40 лет, возникла у губернатора Брянской области Богомаза Александра. Он также лично выходил на лед и активно участвовал в играх.

В команде играют любители хоккея разных профессий и социального положения. Тренирует любительскую команду Олег Борисенко.