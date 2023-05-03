В брянских Клинцах простились с погибшим во время спецоперации на Украине Романом Лебедевым

Фото: "Клинцы.инфо".

В брянских Клинцах 3 мая простились с погибшим во время спецоперации на Украине Романом Лебедевым. Жизнь нашего земляка оборвалась 24 апреля 2023 года при выполнении боевых задач. Панихида и траурная церемония прошли в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщают «Клинцы.инфо».

Роман Лебедев родился 17 июня 1886 года в Клинцах. Он окончил девять классов местной школы №2, затем - профессиональное училище № 4 города. Клинцы. В 2004 году получил специальность станочник широкого профиля. С 30 июня 2004 по 22 июня 2006 года служил в армии.

29 октября 2018 года был призван на военную службу по контракту в войсковую часть 12721 города Клинцы. Его назначил на должность наводчика мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части 12721.

В 2019 году участвовал в боевых действиях в Сирийской-Арабской республике. Участвовал в специальной военной операции ан Украине. В 2022 года за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга награжден медалью «За отвагу».

Бойца посмертно представили к награждению орденом Мужества.