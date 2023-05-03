Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2023 года в Брянске

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Мы собрали программу мероприятий на День Победы 9 мая 2023 года в Брянске. В этом году День Победы пройдет без парада и фейерверка. Их нет в программе мероприятий, которую озвучил в пресс- службе Брянской городской администрации. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Не будет вечерних массовых гуляний.

Откроет день Победы в Брянске в 9. 30 на Кургане Бессмертия возложение цветов и венков к Стеле Воинской Славы, воинскому захоронению в Советском районе Брянска. В 10.00 на Площади Партизан также пройдет церемония возложения венков и цветов руководителями Брянской области, почетными гостями, руководителями органов местного самоуправления к Вечному огню.

После возложения в 11.00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт «Мы этой памяти верны!» Ровно в полдень в онлайн-формате стартует акция «Бессмертный полк». Ее трансляция пройдет на телеканале «Брянская губерния» и онлайн-площадках.

Также в 12.00 в парках города начнутся праздничные программы «Парк Победы». Они пройдут в парке имени 1000-летия города Брянска, в парке-музее. Толстого, в парке«Юность» и парке культуры и отдыха железнодорожников.

В 13.00 всех желающих также приглашают в Дома культуры на праздничные программы «Тот цветущий и поющий яркий май! ». Они состоятся в ГДК им. Д.Н.Медведева, ДК п. Бежичи,ГДК Советского района,ГДК им. А.М. Горького,ГДК Володарского района, ДК п. Большое Полпино,ГДК железнодорожников,ГДК пос. Белые Берега.

Насыщенную и познавательную программу к Дню Победы подготовили городские библиотеки. Это и фестивали, и исторические экскурсы , и многое другое.

В 10.00 кинотеатр «Победа» покажет фильм «Они сражались за Родину». Здесь же пройдет выставка детских работ «Салют Победы!».

Подробнее с афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

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