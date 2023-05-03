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Звезды3 мая 2023 9:50

Лейтенант брянской таможни Алина Якименко представит регион на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023»

Прямую трансляцию выступления нашей землячки покажут 6 мая на телеканале "Звезда"
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: сайт телеканала "Звезда".

Фото: сайт телеканала "Звезда".

Лейтенант брянской таможни Алина Якименко представит регион на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023». Это первое в истории музыкальное испытание, в котором участвуют представители всех 89 регионов России. Об этом сообщают в телеграм-канале "Новая звезда".

Эфиры и голосования за участников проходят каждую неделю с 8 апреля. За представителя своего региона также можно будет проголосовать с 8 апреля на сайте телеканала завезду.рф. Прямую трансляцию выступления нашей землячки покажут 6 мая на телеканале "Звезда".

Поддержать Алину Якименко можно, пройдя по ссылке, здесь.

Кстати, на конкурсе Центрального таможенного управления России. Выступление Алины имело успех. Она показала себя и как исполнитель, и как режиссер. Созданный ею клип на песню «Даль Великая» признали лучшим.

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