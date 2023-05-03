На место подрыва железнодорожных путей на станции Снежетьская выезжал губернатор Александр Богомаз. Фото:А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области поезда между Орлом и Брянском следуют по укороченному маршруту. На месте ЧП идут восстановительные работы. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.

До окончания восстановительных работ пригородные поезда в данном направлении будут следовать до Карачева. Оттуда пассажиров на автобусах доставят до станции Брянск-Орловский.

На место ЧП выезжал губернатор Брянской области Александр Богомаз. На своей странице ВКонтакте глава региона сообщил, как будут доставлять автобусы пассажиров из Брянска до Орла и обратно.

Со станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции «Брянск I».Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению.

Напомним, вечером 2 мая в Брянской области на перегоне Снежетьская-Белые Берега с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Как сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги,ЧП произошло в 19:47. К счастью, среди людей пострадавших нет. Движение поездов на участке Снежетьская-Белые Берега приостановлено.