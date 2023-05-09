В Брянской области с Днем Победы поздравили 100-летнего ветерана

Фото: "Труд32".

В Клинцовском районе с Днем Победы поздравили 100-летнего ветерана Алексея Михайловича Гордиенко. Он живет в селе Веприн и сейчас является единственным ветераном в районе. Об этом сообщает издание «Труд32».

В День Победы в честь ветерана прозвучали слова поздравлений и добрых пожеланий. Алексею Михайловичу вручили подарки и цветы. В его честь по сельской улице промаршировали юнармейцы.

Когда началась война, Алексею Михайловичу было 19 лет. В то время он работал в колхозе. В 1942 году ветеран попал в партизанский отряд и был разведчиком. На фронте воевал около года. Получил тяжелое ранение в ногу. Когда выписался из госпиталя в 1945 году, пошел служить в пожарную часть. Здесь он проработал до окончания войны.