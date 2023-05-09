В брянском Климове увековечили память кавалера двух орденов Славы Николая Литвинова

Фото: "Брянск Today".

В брянском Климове 9 мая открыли мемориальную доску в память о кавалере двух орденов Славы Николае Литвинове. Ее установили на здании местной швейной фабрики, которой в свое время руководил Николай Никифорович. Об этом сообщает издание "Брянск Today".

На церемонии присутствовали дочь ветерана Валентина с внуком Дмитрием. Им предоставил право открыть памятный знак.

Николай Никифорович Литвинов – боец Великой Отечественной войны. Был ранен четыре раза. Он удостоен двух орденов Славы. Также награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

После демобилизации работал в Чуровичском райкоме партии Климовского района, возглавлял колхоз имени Ленина. С 1965 года был директором местного комбината бытового обслуживания. Затем руководил Климовской швейной фабрикой.

Он трагически рано ушел из жизни.