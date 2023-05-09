«Нам жить и помнить! И обязательно - победить!»: брянский губернатор Александр Богомаз поздравил жителей с Днем Победы

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей с Днем Победы. Текст поздравления опубликовали на его странице ВКонтакте.

- 9 мая - священная дата для всех граждан нашей страны, символ героизма, верности Отечеству, любви к Родине и единства, - сказал глава брянского региона. - Наши предки встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили! Мужество и самоотверженность героев Великой Отечественной войны - вдохновляющий пример для тех, кто защищает свободу и независимость Отечества сегодня.

В своем поздравлении Александр Богомаз отметил, что сегодня Солдаты и офицеры российской армии вместе с ополченцами Донбасса освобождают родную землю от неонацизма там, где когда-то стояли насмерть герои Великой Отечественной войны. Нашу землю, мирных жителей защищают бойцы разных национальностей. В единстве - сила нашего многонационального народа.

- Нам жить и помнить! - сказал Александр Богомаз. - И обязательно - победить!