Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Юный герой из Брянска Федор Симоненко вступил в «Юнармию». В Москве накануне Дня Победы около 500 юных москвичей вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественную церемонию провели в Зале Полководцев. Среди них и 10-летний брянец Федор Симомненко. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Символично, что такая значимая церемония проходит в святом для каждого россиянина месте – Музее Победы, где бережно хранят память о героях прошлого», – сказал заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Напомним, 2 марта Федя спас двух девочек во время атаки диверсантов. Они обстреляли машину, в которой дети ехали в школу. Федя был ранен. За свой героический поступок мальчик получил медаль «За отвагу».

Напомним, 9 мая Федор Симоненко наблюдал парад Победы на Красной площади в Москве.