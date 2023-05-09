Фото: Государственный архив Брянской области.

Брянцам показали фото празднования 30-летия Великой Победы. На снимке запечатлен момент праздника 9 мая 1975 года на площади Партизан. Исторической фотографией из Государственного архива поделились в пресс-службе правительства Брянской области.

- Выражаем глубокую благодарность уважаемым ветеранам, чье мужество, сила духа и стойкость являются лучшим примером для современного поколения защитников Отечества, склоняем головы перед подвигом всех павших за свободу и независимость Родины, мирную жизнь будущих поколений, - написали в посте к фотографии.