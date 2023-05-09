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Общество9 мая 2023 7:33

В Брянске семьи сажали деревья в парке Толстого

Накануне Дня Победы прошла экологическая акция
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Городское объединение парков культуры и отдыха.

Фото: Городское объединение парков культуры и отдыха.

В Брянске в парке-музее имени Алексея Толстого накануне Дня Победы прошла экологическая акция по озеленению территории. Об этом сообщают в Городском объединении парков культуры и отдыха.

Горожане сами сажали деревья. Каждая семья посадила по одному деревцу. Вместе с родителями в акции активно участвовали их дети.

- Теперь в парке стало на несколько деревьев больше! – говорят в администрации Городского объединения парков культуры и отдыха. - Надеемся, что они хорошо приживутся и вырастут здоровыми и крепкими. Особую благодарность выражаем семьям Алейниковых, Черкасовых и Михайловых, поддержавших акцию.

Возрастное ограничение - 6+

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