В Брянске семьи сажали деревья в парке Толстого

Фото: Городское объединение парков культуры и отдыха.

В Брянске в парке-музее имени Алексея Толстого накануне Дня Победы прошла экологическая акция по озеленению территории. Об этом сообщают в Городском объединении парков культуры и отдыха.

Горожане сами сажали деревья. Каждая семья посадила по одному деревцу. Вместе с родителями в акции активно участвовали их дети.

- Теперь в парке стало на несколько деревьев больше! – говорят в администрации Городского объединения парков культуры и отдыха. - Надеемся, что они хорошо приживутся и вырастут здоровыми и крепкими. Особую благодарность выражаем семьям Алейниковых, Черкасовых и Михайловых, поддержавших акцию.

Возрастное ограничение - 6+