Брянцев в День Победы пригласили на лекции «Мгновение, застывшее в веках»

Фото: Музей истории фотографии, vk.com.

В Брянске 9 мая в 16:00 в Музее истории фотографии на бульваре Гагарина, 27 пройдет презентация лекции «Мгновение застывшее в веках. На ней всем желающим расскажут о военных корреспондентах, которые работали на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в Музее истории фотографии.

Рассказ будет сопровождаться показом знаменитых фотографий и фототехники, которую использовали в то время.

После лекции состоится концерт. На нем прозвучат песни военных лет. Мероприятие будет длиться два часа. Вход свободный.

Возрастное ограничение – 6+